SkyTG24 : Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il malore: “Tutto bene. Taaac” - fanpage : 'Tutto bene. Grazie per il pensiero. Taaaac' Dopo tanta preoccupazione per il suo ricovero Renato Pozzetto ci ha te… - matteosalvinimi : Forza grande Renato! Un abbraccio affettuoso da tutti noi. #renatopozzetto - FQMagazineit : Renato Pozzetto dopo il malore rassicura i fan: “Grazie per il pensiero, tutto bene” - MassimoSertori_ : 'Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac'. Così, con garbo e ironia, Renato Pozzetto ha rassicurato tutti noi s… -

Una personalità poliedrica e versatile quella di, che si è fatto conoscere al grande pubblico in brevissimo tempo. In questi giorni purtroppo per lui non ci sono state buone notizia, ...era ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese dal 12 agosto a causa di un malore. L'ultima foto, che lo ritrae al tavolo della locanda, è invece quella del 14 luglio scorso, pubblicata in ...L’attore, 82 anni, è entrato in ospedale prima di Ferragosto nel reparto di medicina generale: secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Due anni fa l’attore era sta ...Come si sa non ci sono buone notizie per il notissimo attore italiano, vediamo che cosa sta succedendo in queste ore. Una notizia davvero inaspettata.