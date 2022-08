Redwashing | che cos’è e perché se ne sta parlando

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 agosto 2022) Cosa si intende per ““? In questi giorni il Partito Democratico è accusato di mettere in campo politiche di facciata tipiche del “lavaggio di faccia rossa”. Il, così come il greenwashing, il rainbowashing, il pinkwashing e svariate altre attività di lavaggio di immagine, è un fenomeno ascrivibile a una forma di propaganda che utilizza temi cari a un gruppo di persone per costruirsi una maschera o facciata. Sono fin troppo noti i casi di brand che praticano greenwashing o pinkwashing in determinati momenti dell’anno. Per esempio nel mese di giugno, mese dell’orgoglio per la comunità LGBTQIA+, quando tutti o quasi i brand utilizzano bandiera arcobaleno, mettono in risalto loghi o la scritta “pride” (dall’inglese “orgoglio”) e simili. Un caso di greenwashing piuttosto noto è stato quello dell’ultima edizione del festival di Sanremo ...