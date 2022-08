Record dell’Ora | Dan Bigham è il nuovo primatista

Leggi su blogciclismo

(Di venerdì 19 agosto 2022) C’è unman del. Il britannico Dan, pistard e ingegnere delle prestazioni all’Ineos Grenadiers, ha infatti battuto il precedente primato di Victor Campenaerts nel velodromo di Grenchen in Svizzera. LEGGI ANCHE: Vuelta a España, 1a tappa: percorso e ordine partenza Il britannico ha percorso 55,548 km, 500 metri in più di quelli che il belga percorse ad Aguascalientes in Messico nel 2019 (55,089 km).era già detentore dela livello britannico. L'articolo proviene da Blog Ciclismo.