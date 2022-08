Real Madrid, Ancelotti: “Casemiro al Manchester United? Vuole una nuova sfida e lo capiamo” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato nella conferenza stampa prima del match di Liga contro il Celta Vigo. Ecco le sue parole in merito alla vicina cessione di Casemiro al Manchester United: “Ho parlato con Casemiro questa mattina, mi ha detto che Vuole provare una nuova sfida. Io e il club lo capiamo, dobbiamo rispettare il suo desiderio visto tutto ciò che ha fatto e vinto qui. C’è una trattativa in corso, la sua volontà è andarsene. Se parte, abbiamo comunque le risorse per sostituirlo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Il tecnico del, Carlo, ha parlato nella conferenza stampa prima del match di Liga contro il Celta Vigo. Ecco le sue parole in merito alla vicina cessione dial: “Ho parlato conquesta mattina, mi ha detto cheprovare una. Io e il club lo, dobbiamo rispettare il suo desiderio visto tutto ciò che ha fatto e vinto qui. C’è una trattativa in corso, la sua volontà è andarsene. Se parte, abbiamo comunque le risorse per sostituirlo”. SportFace.

