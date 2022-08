Ragazza accoltellata a Milano, spuntano i dettagli: sposa per forza, comprata per 13mila euro (Di venerdì 19 agosto 2022) Voleva sposarla e farle rispettare il contratto di matrimonio. Il 36enne finito in manette per tentato omicidio l’aveva acquistata in Eritrea per 13mila euro É accaduto in pieno giorno in piazza della Repubblica a Milano. La Ragazza di 22 anni è stata accoltellata da un uomo che voleva farle rispettare il “contratto”. Stando a quanto trapelato e riportato dal quotidiano Il Giorno, l’uomo in Eritrea aveva pagato alla famiglia di lei 13mila euro per sposarla. Ma la Ragazza si è ribellata e lui l’ha accoltellata lesionandole un polmone. La giovane eritrea è stata operata d’urgenza al Fatebenefratelli e ora è fuori pericolo. Il suo aggressore, un uomo di 36 anni suo connazionale che era incensurato adesso ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Volevarla e farle rispettare il contratto di matrimonio. Il 36enne finito in manette per tentato omicidio l’aveva acquistata in Eritrea perÉ accaduto in pieno giorno in piazza della Repubblica a. Ladi 22 anni è statada un uomo che voleva farle rispettare il “contratto”. Stando a quanto trapelato e riportato dal quotidiano Il Giorno, l’uomo in Eritrea aveva pagato alla famiglia di leiperrla. Ma lasi è ribellata e lui l’halesionandole un polmone. La giovane eritrea è stata operata d’urgenza al Fatebenefratelli e ora è fuori pericolo. Il suo aggressore, un uomo di 36 anni suo connazionale che era incensurato adesso ...

