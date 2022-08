"Quando l'ha scoperto....": straziante rivelazione del nipote di Ghedini, retroscena privato (Di venerdì 19 agosto 2022) La morte di Niccolò Ghedini ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della giurisprudenza e della politica italiana. La sua scomparsa prematura a 62 anni ha lasciato senza fiato chi gli stava vicino, da Silvio Berlusconi ai suoi familiari che insieme a lui hanno affrontato con coraggio una battaglia difficilissima. E a rivelare un retroscena su questo periodo atroce che Ghedini ha dovuto affrontare sono stati la sorella, Vittoria Nicoletta Ghedini e il nipote, Luca Favini in un'intervista al Corriere. Il nipote ha parlato della malattia e di Quando Ghedini ha scoperto tutto: "Circa un anno e mezzo fa, e vista la sua cultura aveva capito immediatamente la gravità della situazione. Ad ogni modo si sottopose subito alle cure ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) La morte di Niccolòha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della giurisprudenza e della politica italiana. La sua scomparsa prematura a 62 anni ha lasciato senza fiato chi gli stava vicino, da Silvio Berlusconi ai suoi familiari che insieme a lui hanno affrontato con coraggio una battaglia difficilissima. E a rivelare unsu questo periodo atroce cheha dovuto affrontare sono stati la sorella, Vittoria Nicolettae il, Luca Favini in un'intervista al Corriere. Ilha parlato della malattia e dihatutto: "Circa un anno e mezzo fa, e vista la sua cultura aveva capito immediatamente la gravità della situazione. Ad ogni modo si sottopose subito alle cure ...

