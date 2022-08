luigideluca_vf : 'Accade alla loquace vita, purtroppo, di esorbitare talora dalle sacre leggi della deferenza e della compostezza. [… -

ilGiornale.it

... qui raccolta, è semplicemente necessaria per apprezzare la pagina letteraria die questo proprio in forza del fatto, tutt'altro che irrilevante, che il critico scrivevaancora non ...... un modulo di lunghezza paragonabile usata nel fumetto bonellianoal "romanzo a fumetti" si ... La precisione da cronaca giornalistica nell'identificare la via ricorda un po' anche ildi "... Quando Gadda si lamentava della mondanità (anche letteraria) Esce il carteggio dello scrittore con il critico Piccioni. "Mi chiedono di tutto e certe signore insistenti vogliono sollevarmi lo spirito" ...E quando uscì il Pasticciaccio, Gadda aveva 64 anni, Citati 27. Tutti i ‘dintorni’ dei libri di Gadda sono interessanti: come sono nati e quando sono iniziati, come mai sono tutti incompiuti (la ...