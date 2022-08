Quali sono le posizioni migliori per dormire in gravidanza? (Di venerdì 19 agosto 2022) Riuscire a dormire bene in gravidanza può sembrare un’impresa difficile. Molte donne si chiedono come poter fare sogni tranquilli, soprattutto al nono mese. Ci sono delle posizioni che permettono di dormire serene e altre, invece, che andrebbero evitate per la sicurezza del feto. Con il mal di schiena, il pancione e gli sbalzi ormonali il sonno ne risente. La sera è poi il momento della giornata in cui queste condizioni diventano più difficili da gestire. Esistono varie posizioni per dormire in gravidanza comode e sicure. Molto dipende dal trimestre in cui ci si trova, perché capita che la soluzione perfetta vari col passare del tempo, poiché il pancione cresce sempre di più. Le posizioni migliori per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 agosto 2022) Riuscire abene inpuò sembrare un’impresa difficile. Molte donne si chiedono come poter fare sogni tranquilli, soprattutto al nono mese. Cidelleche permettono diserene e altre, invece, che andrebbero evitate per la sicurezza del feto. Con il mal di schiena, il pancione e gli sbalzi ormonali il sonno ne risente. La sera è poi il momento della giornata in cui queste condizioni diventano più difficili da gestire. Esistono varieperincomode e sicure. Molto dipende dal trimestre in cui ci si trova, perché capita che la soluzione perfetta vari col passare del tempo, poiché il pancione cresce sempre di più. Leper ...

lucianonobili : Abbiamo vissuto il lockdown, abbiamo chiuso le scuole e tutte le attività produttive, siamo rimasti chiusi in casa… - TeresaBellanova : #resocontodimandato entriamo nel vivo del PNRR toccando alcuni punti dirimenti per trasporti, intermodalita e capac… - fanpage : Il 25 settembre si andrà a votare con la legge #Rosatellum, che assegna i seggi in Parlamento secondo un sistema mi… - TrendOnline : Sei alla ricerca di una #stanza o un appartamento in un’altra città? Gli #affitti per #studenti #universitari fuori… - ksnt63 : È dal 1970 o giù di lì (quando iniziavo la scuola) che sento parlare di mirabolanti pacchetti di riforme che verran… -