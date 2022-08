Putin, "forte peggioramento della malattia". Cosa succede a Mosca (Di venerdì 19 agosto 2022) Il presidente russo Vladimir Putin e il suo entourage si stanno preparando ad affrontare i possibili problemi legati a un "forte peggioramento delle condizioni di salute". Il retroscena emerge dal canale Telegram General Svr, che sarebbe gestito - almeno così sostiene chi lo esegue - direttamente da un ex ufficiale dei servizi segreti russi. La malattia dello Zar dunque sarebbe reale e destinata ad aggravarsi, secondo la ricostruzione che ironizza sulle parole di William Burns, numero uno della Cia, che recentemente ha parlato di un Putin "fin troppo sano". Nel retroscena si legge e "con un alto grado di probabilità" il presidente russo "non sarà in grado di tenere personalmente riunioni e partecipare a grandi eventi, e i crescenti problemi legati all'aumento dell'incidenza di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) Il presidente russo Vladimire il suo entourage si stanno preparando ad affrontare i possibili problemi legati a un "delle condizioni di salute". Il retroscena emerge dal canale Telegram General Svr, che sarebbe gestito - almeno così sostiene chi lo esegue - direttamente da un ex ufficiale dei servizi segreti russi. Ladello Zar dunque sarebbe reale e destinata ad aggravarsi, secondo la ricostruzione che ironizza sulle parole di William Burns, numero unoCia, che recentemente ha parlato di un"fin troppo sano". Nel retroscena si legge e "con un alto grado di probabilità" il presidente russo "non sarà in grado di tenere personalmente riunioni e partecipare a grandi eventi, e i crescenti problemi legati all'aumento dell'incidenza di ...

tempoweb : #Putin, 'forte peggioramento della malattia'. Il piano del suo cerchio magico per mantenere il potere #russia… - FiliMendo : @eziomauro @repubblica Mi chiedo: se questa è l'ingerenza pubblica sul voto italiano, quanto forte si sta sviluppan… - FrancoZerlenga : Draghi e’ stato eliminato da Conte uomo di Putin in Italia su ordine di Putin che temeva Draghi forte leader UE - tint_adree : RT @Verbal66299888: Ho chiuso i rubinetti della doccia così forte che ho distrutto due carri armati russi. Prendi questo Putin - gipsy1966 : RT @zntlie: Lo so ,hai ragione ,e tifo ancora più forte per Putin ?????????????????????????????? -