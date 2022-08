Putin dice sì alla missione Aiea a Zaporizhzhia. Ma il prezzo del gas vola. Nord Stream chiuderà le forniture per 3 giorni (Di venerdì 19 agosto 2022) La notizia del giorno è che Putin ha detto sì, come rivela il presidente francese Macron, alla visita degli ispettori Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ma intanto il prezzo del gas è straripato ad Amsterdam, fino a toccare un massimo di 262,78 euro al megawattora L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 agosto 2022) La notizia del giorno è cheha detto sì, come rivela il presidente francese Macron,visita degli ispettoricentrale nucleare di. Ma intanto ildel gas è straripato ad Amsterdam, fino a toccare un massimo di 262,78 euro al megawattora L'articolo proviene da Firenze Post.

