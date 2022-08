Putin a Macron: «A Zaporizhzhia rischio catastrofe». Kiev: Mosca vuole disconnettere la centrale dalla rete elettrica (Di venerdì 19 agosto 2022) L'esercito russo sarebbe pronto a spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhia, scollegandoli dalla rete elettrica ucraina. Lo ha comunicato la compagnia... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 19 agosto 2022) L'esercito russo sarebbe pronto a spegnere i blocchi di alimentazione dellanucleare di Zaporizhia, scollegandoliucraina. Lo ha comunicato la compagnia...

