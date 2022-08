Pussy Riot al Teatro Arcimboldi

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 19 agosto 2022) Nate nel 2011, le Pussysono note in tutto il mondo per le provocatorie performance non autorizzate di guerriglia punk rock trasformate poi in video musicali diffusi sulla rete. Nei loro testi parlano di femminismo, dei diritti LGBT e dell’opposizione al presidente russo Vladimir Putin, che considerano un dittatore. Hanno acquisito una notorietà globale quando nel 2012 cinque di loro hanno organizzato una preghiera punk all’interno della Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca. Il 17 agosto 2012, tre membri delle Pussy– Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina ed Ekaterina Samutsevich – sono state condannate dall’autorità russa a due anni di reclusione per “teppismo motivato dall’odio religioso”. Il processo e la sentenza hanno attirato notevole attenzione e critiche, in particolare in Occidente. Il caso è stato adottato da gruppi per i ...