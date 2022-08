Purifica l’aria della stanza | La coltivi in acqua con 0 cure | Se l’ho fatto io puoi farlo anche tu!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lo Spathiphyllum o più comunemente detto lo Spatifillo è una pianta d’appartamento che ha la caratteristica di possedere delle foglie lunghe e lanceolate. Questa pianta appartiene alla famiglia delle Aracee ed è una pianta, originaria dell’America Tropicale, sempre verde. Quelli che davanti a degli occhi profani possono sembrare dei fiori in realtà sono semplicemente delle foglie bi. Queste foglie hanno il compito di avvolgere il fiore vero e proprio che prende il nome di Spata. Qual è l’azione principale che compie questa pianta? La caratteristica principale dello Spatifillo è quella di depurarenostra casa eliminando in modo naturale le sostanze inquinanti. Se desideriamo, quindi, far crescere questa pianta in casa possiamo utilizzare tranquillamente la tecnica dell’idrocoltura. Cosa bisogna fare per coltivare lo ...