Pupo | la triste rivelazione e le sue conseguenze | “Chi mi invidia ”

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il cantantefa unamoltoed è costretto a pagarne le: ecco i dettagli della vicenda Il successo raggiunto con le sue straordinarie canzoni ha colpito l’attenzione dei media e del pubblico che ancora ricorda e canticchia i successi che lo hanno reso uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano: stiamo parlando di lui, Enzo Giannazzi in arte. I suoi brani più famosi sono Su di noi, Forse, Un amore grande e Sarà perché ti amo, scritta per i Ricchi e Poveri con cui parteciparono al Festival di Sanremo 1981. Nel corso di una intervista egli ha fatto unache ha lasciato tutti senza parole. curiosità sul cantante (foto web)A venticinque anni, vista la sua grande passione per la ...