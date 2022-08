Psg Skriniar, nuova offerta in arrivo: le ultime (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Psg farà di tutto da qui a fine mercato per provare a prendere Skriniar, i parigini pronti ad alzare la precedente offerta Il Psg farà di tutto da qui a fine mercato per provare a prendere Skriniar, i parigini pronti ad alzare la precedente offerta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i francesi sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 65 milioni. La società nerazzurra ha già ben chiara la risposta e potrebbe lasciare partire lo slovacco soltanto per cifre intorno ai 90 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Il Psg farà di tutto da qui a fine mercato per provare a prendere, i parigini pronti ad alzare la precedenteIl Psg farà di tutto da qui a fine mercato per provare a prendere, i parigini pronti ad alzare la precedente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i francesi sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 65 milioni. La società nerazzurra ha già ben chiara la risposta e potrebbe lasciare partire lo slovacco soltanto per cifre intorno ai 90 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

