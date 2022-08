Pronta la nuova spalla di Vlahovic: sarà solo una riserva del serbo? (Di venerdì 19 agosto 2022) Dusan Vlahovic sarà uno dei punti di forza della prossima stagione, ma il serbo avrà bisogno di un partner in attacco per essere devastante. Si sta facendo sempre più interessante la Juventus della stagione 2022-23 che è ripartita ancora una volta sotto il grandissimo segno di Dusan Vlahovic, con il serno che ha realizzato una splendida doppietta contro il Sassuolo ma deve avere bisogno di una riserva che possa essere alla sua altezza. Ansa FotoDa quando Vlahovic è arrivato alla Juventus della Fiorentina nello scorso mercato di gennaio tutti quanti si sono sempre attesi grandissime cose dalle sue prestazioni, considerando infatti come sia stato pagato la bellezza di ben settantacinque milioni di euro. Ogni qualvolta infatti ha avuto dei leggeri momenti di flessione le critiche non sono ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 19 agosto 2022) Dusanuno dei punti di forza della prossima stagione, ma ilavrà bisogno di un partner in attacco per essere devastante. Si sta facendo sempre più interessante la Juventus della stagione 2022-23 che è ripartita ancora una volta sotto il grandissimo segno di Dusan, con il serno che ha realizzato una splendida doppietta contro il Sassuolo ma deve avere bisogno di unache possa essere alla sua altezza. Ansa FotoDa quandoè arrivato alla Juventus della Fiorentina nello scorso mercato di gennaio tutti quanti si sono sempre attesi grandissime cose dalle sue prestazioni, considerando infatti come sia stato pagato la bellezza di ben settantacinque milioni di euro. Ogni qualvolta infatti ha avuto dei leggeri momenti di flessione le critiche non sono ...

LaStampa : Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E’ pronta la campagna d’autunno contro la nuova ondata - Agenzia_Ansa : E' pronta la mappa genetica dei tumori, che getta nuova luce su come nascono, crescono e cambiano nel tempo le cell… - s4bry_ : cioè tra tipo un mese ci sarà la nuova edizione di Amici e io sono rimasta all'uscita di Mirko, tu mi hai capito, I… - marielSiviglia : RT @rodcostakiwi: @pdnetwork @EnricoLetta @CaterinaCerroni @RaffaeleLaRegin @chiaragribaudo @SilviaRoggiani @Marco_Sarra @ScarpaRachele @el… - scuroscuroscuro : RT @juvinsight: Chiuso #Casemiro dal #RealMadrid il #ManchesterUnited non molla e rilancia per #Antony: pronta una nuova offerta per l'este… -