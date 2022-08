Programmi TV di stasera, venerdì 19 agosto 2022. Su Rai3 il film ‘Contromano’ con Antonio Albanese (Di venerdì 19 agosto 2022) Contromano Rai1, ore 21.25: Cavalli di Battaglia Varietà. Secondo appuntamento con “Cavalli di Battaglia”, spettacolo che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale dell’indimenticato Gigi Proietti accompagnato da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei “cavalli di battaglia” del proprio repertorio. La seconda puntata vedrà come ospiti artisti del calibro di Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Neri Marcorè, Lillo e Greg. Rai2, ore 21.00: Europei di Monaco 2022 – Atletica Leggera: Finali 5a giornata Sport. Filippo Tortu tra gli azzurri più attesi della quinta giornata di gara agli Europei di atletica leggera di Monaco 2022, durante la quale si ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 agosto 2022) Contromano Rai1, ore 21.25: Cavalli di Battaglia Varietà. Secondo appuntamento con “Cavalli di Battaglia”, spettacolo che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale dell’indimenticato Gigi Proietti accompagnato da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei “cavalli di battaglia” del proprio repertorio. La seconda puntata vedrà come ospiti artisti del calibro di Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Max Tortora, Neri Marcorè, Lillo e Greg. Rai2, ore 21.00: Europei di Monaco– Atletica Leggera: Finali 5a giornata Sport. Filippo Tortu tra gli azzurri più attesi della quinta giornata di gara agli Europei di atletica leggera di Monaco, durante la quale si ...

