Prima gioia per Mertens al Galatasaray: è appena finita la partita! (Di venerdì 19 agosto 2022) Non era partita nel migliore dei modi l’avventura turca di Dries Mertens, subendo una pesante sconfitta di 1-0 in casa contro il Giresunspor. Inoltre per il belga appena 15 minuti di gioco concessi. Tutt’altra storia invece per la seconda di campionato. Infatti il Galatsaray di Mertens, alla seconda uscita stagionale, esce vittorioso dal campo del Antalyaspor, superando gli avversari per 1 a 0, grazie al gol all’86’ di Gomis. Per l’ex 14 azzurro sale anche il minutaggio. Il fantasista belga infatti è subentrato ad inizio secondo tempo. numero di maglia Dries Mertens GalatasarayDunque dopo un avvia tuttaltro che felice per il nuovo numero 10 del Galatsaray, arriva subito la Prima gioia. Portando così a casa i primi tre punti stagionali, per quello che sarà un ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Non era partita nel migliore dei modi l’avventura turca di Dries, subendo una pesante sconfitta di 1-0 in casa contro il Giresunspor. Inoltre per il belga15 minuti di gioco concessi. Tutt’altra storia invece per la seconda di campionato. Infatti il Galatsaray di, alla seconda uscita stagionale, esce vittorioso dal campo del Antalyaspor, superando gli avversari per 1 a 0, grazie al gol all’86’ di Gomis. Per l’ex 14 azzurro sale anche il minutaggio. Il fantasista belga infatti è subentrato ad inizio secondo tempo. numero di maglia DriesDunque dopo un avvia tuttaltro che felice per il nuovo numero 10 del Galatsaray, arriva subito la. Portando così a casa i primi tre punti stagionali, per quello che sarà un ...

Milestemplaris : Prima gioia in campionato per il Dordrecht di Michele Santoni, ex video-analyst dell'Inter con De Boer: vittoria pe… - sscalcionapoli1 : Prima gioia in Turchia per Mertens: il Galatasaray vince di misura in trasferta - gnavarino : Prima gioia in Turchia per Mertens: il Galatasaray vince di misura in trasferta - giuaddo99 : I suoi amici le fanno più video poi li pubblicano ... e la premier #SannaMarin prima si dà alla pazza gioia e poi f… - Mohamed94361366 : RT @Mari_Classica: #ConCandiani a #SalaLettura Chi è contento può augurare la gioia agli altri, chi non lo è deve prima occuparsi dell… -