Previsioni meteo, oggi alto rischio temporali intensi ma nel weekend il ciclone si sposta sui Balcani (Di venerdì 19 agosto 2022) Dopo la tragedia della Toscana con due morti a Carrara e Lucca, e i danni in Emilia Romagna, Liguria e Veneto, giornata di attesa per possibili nuovi nubifragi e trombe d'aria. E mentre il Meridione è ancora nella morsa del caldo, si attende il fine settimana per un...

