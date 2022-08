Premier: Liverpool avanti tutta contro il Manchester United. Salah scalda il mancino: decima rete ai Red Devils... (Di venerdì 19 agosto 2022) Lunedì sera tutta l’Inghilterra calcistica, e gran parte degli appassionati di football di tutto il mondo, saranno inchiodati al... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Lunedì seral’Inghilterra calcistica, e gran parte degli appassionati di football di tutto il mondo, saranno inchiodati al...

roberh99 : Harry Kewell ???? Centrocampista che ha militato prevalentemente in Premier con i Leeds e il Liverpool. Non verrà ta… - roberh99 : Dirk Kuyt ???? Storico attaccante del Liverpool, sarà un importante jolly per la Premier League avendo giocato in mo… - BetItaliaWeb : ????????????????Pronostici Premier League 3a giornata: Monday night di lusso con Manchester United-Liverpool Nel weekend… - taras706ac : RT @SinC_Italia: Liverpool, nasce il comitato dei tifosi: un tavolo di 16 supporter dentro il club - SportInTV_IT : #SkySport - #PremierLeague 2022/2023: la 3a giornata #SkyCalcio #SkyPremier #Arsenal #Chelsea #Tottenham… -