Premier League: arrivano le sanzioni per Tuchel e Conte (Di venerdì 19 agosto 2022) arrivano le sanzioni per Tuchel e Conte, rispettivamente tecnici di Chelsea e Tottenham, dopo gli scontri avvenuti durante il derby andato in scena domenica scorsa e pareggiato per 2-2. Il tecnico tedesco viene multato con 35mila sterline e squalificato dalla panchina per un match, Antonio Conte invece viene solamente multato, dovrà pagare 15mila sterline. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022)leper, rispettivamente tecnici di Chelsea e Tottenham, dopo gli scontri avvenuti durante il derby andato in scena domenica scorsa e pareggiato per 2-2. Il tecnico tedesco viene multato con 35mila sterline e squalificato dalla panchina per un match, Antonioinvece viene solamente multato, dovrà pagare 15mila sterline. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, su #Elmas e #Lozano c’è l’interesse di #Everton e #ManchesterUnited - SpursOfficial : Premier League 22/23 // Episode two ?? - GiovaAlbanese : L'arrivo del professionismo nel #calciofemminile in Italia impatta anche sul #calciomercato. La #JuventusWomen ha r… - SuperEbza : RT @ManUtdNoContext: Casermiro & Fred in Premier League: - magersambat : RT @ManUtdNoContext: Casermiro & Fred in Premier League: -