"Porre fine al precariato, vera piega del sistema scolastico. I docenti di religione chiedono intervento urgente alla politica". INTERVISTA ad Angela Loritto (ANAPS)

I docenti di religione chiedono alla politica un intervento serio per la risoluzione dei problemi legati alla categoria. A Orizzonte Scuola interviene Angela Loritto, segretaria nazionale di ANAPS.

