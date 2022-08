FirenzePost : Polizia: rinforzi a Pisa per mantenere l’ordine pubblico. Il provvedimento urgente della ministra Lamorgese - Primonumero : Polizia penitenziaria, arrivano i rinforzi nelle tre carceri molisane: “14 agenti in più ma non bastano”… -

LA NAZIONE

'Servonoper riuscire a spegnere le fiamme. Ho chiamato il Prefetto per chiedere l'... in particolare lamunicipale, i vigili del fuoco, i forestali per il duro lavoro di queste ore ...'A Bellolampo servonoper riuscire a spegnere le fiamme . Ho chiamato il prefetto per ... in particolare lamunicipale, i vigili del fuoco, i forestali per il duro lavoro di queste ore ... "La città unita chieda rinforzi al ministro" Preoccupa il Viminale, la situazione dell'ordine pubblico a Pisa. Dove arriveranno rinforzi di polizia. "È stato disposto l'immediato invio a Pisa di personale del Reparto di prevenzione crimine della ...Lecco (Lècch) - Ancora rinforzi per le forze dell'ordine lecchesi: dopo i 16 nuovi agenti della Polizia di Stato, arrivati a luglio alla Questura di Lecco, in questa settimana sono giunti, presso le S ...