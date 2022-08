Piero Angela, dopo la morte il tristissimo retroscena: con la moglie non l’ha mai fatto (Di venerdì 19 agosto 2022) A pochi giorni dalla triste scomparsa di Piero Angela è venuto alla luce un retroscena assolutamente inaspettato che riguarda la donna con cui ha trascorso tutta la sua vita. Ecco di che cosa si tratta. La lunga relazione tra il giornalista e la sua consorte cela un aspetto inedito di cui nessuno è mai venuto a conoscenza fino ad ora. Piero-Angela-Margherita-Pastore-AltranotiziaA quanto pare, solo ora è venuta a galla, dopo tanti anni, tutta la verità sul rapporto dell’amato divulgatore scientifico Piero Angela con sua moglie. Piero Angela, la verità dietro il rapporto con Margherita Pastore Piero Angela è tristemente scomparso il 13 agosto 2022, a ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) A pochi giorni dalla triste scomparsa diè venuto alla luce unassolutamente inaspettato che riguarda la donna con cui ha trascorso tutta la sua vita. Ecco di che cosa si tratta. La lunga relazione tra il giornalista e la sua consorte cela un aspetto inedito di cui nessuno è mai venuto a conoscenza fino ad ora.-Margherita-Pastore-AltranotiziaA quanto pare, solo ora è venuta a galla,tanti anni, tutta la verità sul rapporto dell’amato divulgatore scientificocon sua, la verità dietro il rapporto con Margherita Pastoreè tristemente scomparso il 13 agosto 2022, a ...

chetempochefa : “Piero Angela è stato uno di quei volti che meglio di qualsiasi altra cosa definiscono la televisione pubblica. Dir… - Primaonline : Tutta l'opera di Piero Angela online su RaiPlay e RaiPlay Sound - SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - xnxdx63 : RT @TerreImpervie: Voto chi mette in programma Piero Angela senatore a vita - dr0sss : RT @La_Catuzzi: E comunque Piero Angela ha passato una vita a fare mansplaining! Perché va bene tutto ma non è che quando muoiono allora di… -