(Di venerdì 19 agosto 2022) Ogni giorno si sta diffondendo sempre di più un’allarmante notizia inerente ad un cibo surgelato. Si tratta sicuramente di una situazione disarmante e in quanto riguarda proprio uno degli alimenti più consumati al mondo, ovvero la pizza. Vediamo cosa sta succedendo La pizzaè sicuramente uno degli alimenti più consumati e più amato al mondo, oltre ad essere facilmente reperibile all’interno dei banchi dei supermercati. Uno di quegli alimenti che riesce a portare allegria in tutta la famiglia in soli pochi minuti. Eppure, proprio questo alimento sta presentando diverse problematiche divenendo molto pericoloso. In particolar modo, una pizzaprodotta da un marchio italiano molto celebre, sta mettendo il mondo sotto shock. I dati allarmati delle persone contaminate Il marchio in questione sta affrontando uno scandalo ...

il Democratico

Una 12enne è in stato vegetativo in Francia dopo aver mangiato unadella linea della linea Fraîch'Up (non commercializzata in Italia): sarebbe stata colpita dalla sindrome emolitico -...Il giorno in cui, nella gigantescaPushkin di Moscada un freddo colossale, iniziò la storia del primo McDonald's aperto in Russia. Oggi l'inaugurazione di un locale sembra un fatto ... Piazza surgelata di una nota marca: 2 morti dopo averla mangiata | Ecco le lacrime dei genitori Due persone sono state sanzionate e denunciate per trasporto di prodotti alimentari con mezzi non idonei mentre 115 i chilogrammi di prodotti surgelati destinati alla vendita sono stati sequestrati pe ...Anche durante le vacanze estive, non si fermano i controlli della polizia locale di Torino a tutela del consumatore. Sono due le persone sanzionate e denunciate per trasporto di prodotti alimentari co ...