DAmboldi : RT @masnuccio: Altopiano di Asiago. Il sentiero si apre su ameno scorcio panoramico sulla valle, il paese e la pianura. Lo avevano incornic… - masnuccio : Altopiano di Asiago. Il sentiero si apre su ameno scorcio panoramico sulla valle, il paese e la pianura. Lo avevano… - SignoraDelleOr1 : RT @suaperfidia: La sensazione di quando ti allontani in macchina dalle persone e le vedi recedere nella pianura come macchioline fino a di… - scimonelli : RT @suaperfidia: La sensazione di quando ti allontani in macchina dalle persone e le vedi recedere nella pianura come macchioline fino a di… -

2a News

L'allunaggio avverrà all'interno del Lacus Mortis , unadi lava basaltica situata nella ... LaEra dell'esplorazione lunare, per mesi citata come in arrivo e spesso anche con un velo di ...Non è stato particolarmente fastidioso nemmeno il vento, almeno in. In via Fiorenzuola si ... contestualmente allacalura in arrivo. Se per oggi infatti i servizi meteo di previsione in ... Pianura, nuova “stesa” nella notte: a terra 6 bossoli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nuova allerta meteo per i temporali in corso da stamattina sulla nostra provincia. Dopo l'allerta arancione lanciata dalla Protezione Civile, ora tocca al Centro Meteo Lombardo, che ha incluso la pian ...