Perrino | Tajani uomo cerniera del Cdx Ascolta l' audio dell' intervista a Radio24 

... la kermesse politica di Affaritaliani.it ideata e condotta da Angelo Maria, si terrà dal ... Europarlamentare di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d'Italia Antonio,..."Ringrazio il direttore di Affari Italiani, Angelo Maria, per la consueta passione con la ... da Giuseppe Conte ad Antonio Misiani, da Marco Rizzo ad Antonio. Con qualche ulteriore ...Da Matteo Salvini a Giuseppe Conte, passando per Giorgia Meloni: tutto pronto per "La Piazza", l'evento ideato dal direttore di Affari Angelo Maria Perrino ..."La Piazza" di Affaritaliani.it torna in Puglia per la quinta edizione. Ospiti tra gli altri: Giuseppe Conte, Antonio Misiani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini ...