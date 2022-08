Perché sono sempre di più gli ebrei che lasciano la Russia di Putin (Di venerdì 19 agosto 2022) Su ogni otto ebrei che erano rimasti in Russia, uno se ne è andato dall’inizio della guerra. E tra questi lo stesso Pinchas Goldschmidt, rabbino capo di Mosca dal 1993. A dir la verità, non erano molti: più o meno 165mila, mentre in tutto il mondo gli ebrei con origini russe sono un paio di milioni. Ora 1.200.000 stanno in Israele, dove hanno anche un loro partito di una certa influenza: Yisrael Beiteinu, del ministro delle Finanze Avigdor Lieberman, che ha avuto il 5,63% dei voti alle ultime elezioni. Altri 350.000 si trovano negli Stati Uniti, circa 180.000 in Germania e altri 11.000 in Australia. In realtà, poi, la vera patria degli ebrei del vecchio Impero Russo erano i territori della ex-Confederazione Polacco-Lituana (Ucraina, BieloRussia, Polonia, Lituania), dove quasi tutto il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 agosto 2022) Su ogni ottoche erano rimasti in, uno se ne è andato dall’inizio della guerra. E tra questi lo stesso Pinchas Goldschmidt, rabbino capo di Mosca dal 1993. A dir la verità, non erano molti: più o meno 165mila, mentre in tutto il mondo glicon origini russeun paio di milioni. Ora 1.200.000 stanno in Israele, dove hanno anche un loro partito di una certa influenza: Yisrael Beiteinu, del ministro delle Finanze Avigdor Lieberman, che ha avuto il 5,63% dei voti alle ultime elezioni. Altri 350.000 si trovano negli Stati Uniti, circa 180.000 in Germania e altri 11.000 in Australia. In realtà, poi, la vera patria deglidel vecchio Impero Russo erano i territori della ex-Confederazione Polacco-Lituana (Ucraina, Bielo, Polonia, Lituania), dove quasi tutto il ...

