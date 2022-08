Perché si parla tanto di questa “Sfattoria degli Ultimi”

GiovaQuez : Ma ancora state a parlà di Sanna Marin perché nella sua vita privata balla e va a concerti rock? Ma che davvero? Er… - SimonaMalpezzi : Mentre Meloni e Berlusconi continuano a tacere, Salvini fa di peggio perché parla ma non prende le distanze, confer… - sandrogozi : Parla, @matteorenzi , di quello che nel 2019 voleva togliermi la nazionalità ???? assieme a due gemelli sovranisti Me… - tommaso_vento : RT @GiovaQuez: Ma ancora state a parlà di Sanna Marin perché nella sua vita privata balla e va a concerti rock? Ma che davvero? Era meglio… - pgiuma : @BelpietroTweet @Bobbio65M Si parla del ritorno del fascismo! E sulla stazionaria dittatura #Comunista in Italia pe… -

AGI - Agenzia Italia

'mi piacerebbe occuparmi della mia grande passione: le riforme costituzionali. E Giorgia ha ... con cui 'siamo in guerra, anche se nessuno ne'. Un errore che Meloni non ha fatto.Il rendimento recentechiaro: abbiamo ricordato le quattro vittorie nelle ultime sette uscite,... Trovare la continuità è decisivo,c'è tempo per rimediare, ma servirebbe anche un ulteriore ... Perché su Twitter si parla sempre più di poliomelite