Perché Marcell Jacobs non ha corso la 4×100? Cosa è successo agli Europei, finale in bilico (Di venerdì 19 agosto 2022) Non c’è pace per Marcell Jacobs: il fisico continua a tormentare il campione olimpico. Anche poco prima della semifinale dei 100 metri agli Europei di Monaco, aveva accusato una contrattura al polpaccio sinistro, che tuttavia non gli aveva impedito di correre verso la medaglia d’oro. Oggi il fuoriclasse italo-americano avrebbe dovuto prendere parte alla batteria della 4×100, tuttavia in mattinata è arrivato un doloroso forfait a causa dell’ennesima noia muscolare. Cosa É successo A Marcell Jacobs E Perché NON HA corso LA 4X100 Durante il riscaldamento mattutino, l’azzurro ha provato un allungo ad alta intensità. In quel momento ha sentito una fitta muscolare. Si è ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Non c’è pace per: il fisico continua a tormentare il campione olimpico. Anche poco prima della semidei 100 metridi Monaco, aveva accusato una contrattura al polpaccio sinistro, che tuttavia non gli aveva impedito di correre verso la meda d’oro. Oggi il fuoriclasse italo-americano avrebbe dovuto prendere parte alla batteria della, tuttavia in mattinata è arrivato un doloroso forfait a causa dell’ennesima noia muscolare.NON HALA 4X100 Durante il riscaldamento mattutino, l’azzurro ha provato un allungo ad alta intensità. In quel momento ha sentito una fitta muscolare. Si è ...

