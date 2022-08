“Per una nuova scultura” l’esposizione sulla scultura contemporanea a Modena (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattia Vernocchi, Letto, 2010, ceramica e ferro, cm 180x99x77l’esposizione sulla scultura contemporanea all’interno della Festa dell’Unità provinciale di Modena dal 25 agosto al 19 settembre 2022 Modena – S’intitola “Per una nuova scultura. Sperimentazioni e traiettorie lungo la via Emilia” l’ampia disamina sulla scultura contemporanea in programma dal 25 agosto al 19 settembre 2022 all’interno della Festa de l’Unità provinciale di Modena a Ponte Alto (MO). Curata da Andrea Capucci e Alessandro Mescoli con opere di 19 scultori e ceramisti provenienti dalle provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Imola e ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 19 agosto 2022) Mattia Vernocchi, Letto, 2010, ceramica e ferro, cm 180x99x77all’interno della Festa dell’Unità provinciale didal 25 agosto al 19 settembre 2022– S’intitola “Per una. Sperimentazioni e traiettorie lungo la via Emilia” l’ampia disaminain programma dal 25 agosto al 19 settembre 2022 all’interno della Festa de l’Unità provinciale dia Ponte Alto (MO). Curata da Andrea Capucci e Alessandro Mescoli con opere di 19 scultori e ceramisti provenienti dalle provincie di Reggio Emilia,, Bologna, Forlì, Imola e ...

Giorgiolaporta : È gravissimo che una persona che tra un mese potrà presentare disegni di legge in #Parlamento abbia dichiarato di v… - Giorgiolaporta : Mi piacerebbe sapere se la prima cosa che farà #Crisanti in Parlamento sarà una proposta di legge per abolire la… - rulajebreal : Chi osa criticare il dittatore Saudita MBS finisce o smembrato come il mio amico giornalista, Jamal Khashoggi o in… - Barabba1 : RT @lastoriaeleidee: Vittorio Emanuele III era visibilmente contrariato da quanto gli aveva comunicato #Mussolini 'Perché rischiare una gro… - aspettaaspetta : RT @afgibi: @gentilivero Anche #bojo era a una festa, e #Salvini ballava in una discoteca. Per tacere di #Berlusconi. Eppure hanno scomodat… -

Marvel e Fifa 23 insieme per una collaborazione Tuttosport Carlo Nordio si candida. Per Meloni potrebbe essere il prossimo guardasigilli per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi urgenti in senso garantista e liberale - motiva nordio - la rinuncia a intervenire attivamente quando te ne viene ... La scomparsa di don Domenico, fondatore di Radio Puglia Stereo fra i tanti che non riuscivano trattenere le lacrime per la commozione. Colpito dall’invito di Gesù, “Predicatelo sui tetti”, don Domenico dette inizio alla meravigliosa avventura radiofonica nel 1976 ... per oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giustizia e sulla necessità di rimedi urgenti in senso garantista e liberale - motiva nordio - la rinuncia a intervenire attivamente quando te ne viene ...fra i tanti che non riuscivano trattenere le lacrime per la commozione. Colpito dall’invito di Gesù, “Predicatelo sui tetti”, don Domenico dette inizio alla meravigliosa avventura radiofonica nel 1976 ...