Pensioni | Mef | la spesa nel 2022 ripiega | nuovo balzo nel 2023

ROMA – Il rapporto tra spesa Pensionistica e Pil, che tra il 2019 e fino al 2022 è tornato ad aumentare, con un picco del 17% del Pil nel 2020, è destinato a ripiegare su un livello pari al 15,7% nel 2022, valore che è oltre 0,5 punti percentuali di Pil superiore al dato del 2018. Lo indica il Ministero dell'economia nel rapporto 'Tendenze di medio-lungo periodo del sistema Pensionistico e socio-sanitario', stimando per il 2023 che la spesa per Pensioni cresca "significativamente portandosi al 16,2% del Pil". "Il deterioramento del quadro macroeconomico e l'impatto dello shock sui prezzi delle materie prime produce effetti non trascurabili sulla spesa per Pensioni", rileva il rapporto.

