Pensioni, i piani dei partiti: da quota 41 alle minime, fino a quelle di garanzia (Di venerdì 19 agosto 2022) Il centrodestra punta sull’aumento delle Pensioni minime. quota 41 chiesta dalla Lega e da Si-Verdi. M5s per l’ampliamento dei lavori usuranti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 agosto 2022) Il centrodestra punta sull’aumento delle41 chiesta dalla Lega e da Si-Verdi. M5s per l’ampliamento dei lavori usuranti

Miti_Vigliero : #FinanziatedallaBancadiBengodi Pensioni, i piani dei partiti: da quota 41 alle minime, fino a quelle di garanzia… - ilsecoloxix : #ElezioniPolitiche2022 #Pensioni, i piani dei #partiti: dal superamento della Fornero a nuove formule per i lavori… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Pensioni, i piani dei partiti: dal superamento della Fornero a nuove formule per i lavori usuranti - LaStampa : Pensioni, i piani dei partiti: dal superamento della Fornero a nuove formule per i lavori usuranti - CorriereAlpi : Pensioni, i piani dei partiti: dal superamento della Fornero a nuove formule per i lavori usuranti -