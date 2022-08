Pensioni anticipate, ultime: Ok Ddl 857 ‘rivisitato’, boom di consensi e qualche miglioria (Di venerdì 19 agosto 2022) Nei giorni scorsi avevamo elencato le proposte che l’onorevole Cesare Damiano, ex ministro del lavoro e Presidente dell’associazione Lavoro & Welfare, ha suggerito al Pd anche e soprattutto relativamente al capitolo previdenziale. Tra queste la quota 41 per i precoci che hanno iniziato a lavorare prima dei 20 anni, la resa strutturale di opzione donna e ape sociale e una flessibilità in uscita che potrebbe passare dal ‘rispolverare’ Il Ddl 857 presentato nel 2013 a firma Damiano, Baretta, Gnecchi che prevedeva la possibilità di uscire anticipatamente dai 62 anni rispetto ai 66 anni della Monti-Fornero lasciando sul campo una leggera penalizzazione del 2-3% per ogni anno di anticipo Pensionistico. Ora Damiano propone al Pd di riconsiderare il Ddl 857 partendo da una flessibilità in uscita dai 63 anni anche per chi svolge lavori normali e non solo gravosi ed ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 19 agosto 2022) Nei giorni scorsi avevamo elencato le proposte che l’onorevole Cesare Damiano, ex ministro del lavoro e Presidente dell’associazione Lavoro & Welfare, ha suggerito al Pd anche e soprattutto relativamente al capitolo previdenziale. Tra queste la quota 41 per i precoci che hanno iniziato a lavorare prima dei 20 anni, la resa strutturale di opzione donna e ape sociale e una flessibilità in uscita che potrebbe passare dal ‘rispolverare’ Il Ddl 857 presentato nel 2013 a firma Damiano, Baretta, Gnecchi che prevedeva la possibilità di uscire anticipatamente dai 62 anni rispetto ai 66 anni della Monti-Fornero lasciando sul campo una leggera penalizzazione del 2-3% per ogni anno di anticipostico. Ora Damiano propone al Pd di riconsiderare il Ddl 857 partendo da una flessibilità in uscita dai 63 anni anche per chi svolge lavori normali e non solo gravosi ed ...

