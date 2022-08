Pd | partito parafulmine stretto nella tenaglia M5S-Renzi Parla Ignazi

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 agosto 2022) La composizione delle liste, per Enrico Letta, è stato un bagno di sangue. Come ha rilevato il sondaggista Giovanni Diamanti proprio su Formiche.net, “la composizione delle liste è uno dei mestieri più infami che ci possano essere”. Polemiche e screzi, come spesso accade, non si limitano a coinvolgere i diretti interessati, siano essi paracadutati o esclusi, bensì coinvolge anche i coniugi. E’ il caso, ad esempio, di Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni (leader di Sinistra Italiana), accusata di aver avuto un ‘seggio sicuro’. Ancor più significativo è il caso di Michela Di Biase, consigliera regionale dem, conosciuta (suo malgrado) come ‘Lady Franceschini’. Eppure, sono oltre sedici anni che milita e ha ruoli – anche di primo piano – all’interno delle amministrazioni Pd. Ora che il suo nome è stato indicato nelle candidature alle politiche, apriti cielo. “Fa tutto parte ...