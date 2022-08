Paura per Laura Torrisi, il maltempo in Toscana tocca anche casa sua: le foto (Di venerdì 19 agosto 2022) I danni causati dal maltempo non hanno risparmiato neanche Laura Torrisi. L'attrice che da anni vive in Toscana, a Firenze, ha condiviso su Instagram le immagini della violenta, e paurosa, tempesta che ha colpito la regione nella giornata di... Leggi su today (Di venerdì 19 agosto 2022) I danni causati dalnon hanno risparmiato ne. L'attrice che da anni vive in, a Firenze, ha condiviso su Instagram le immagini della violenta, e paurosa, tempesta che ha colpito la regione nella giornata di...

CarloCalenda : Questa legislatura è uno spartiacque: le grandi famiglie dei partiti europei si sono sottomesse a populisti e sovra… - mara_carfagna : Sono orgogliosa di essere a un tavolo con colleghi che non hanno solo fatto promesse, le hanno realizzate. Per ques… - giorgio_gori : Non mi sfuggono ovviamente le simpatie che gli esponenti della destra nutrono per movimenti e regimi illiberali, e… - CanzioNovelli : RT @alanfriedmanit: L'analisi di Calenda: «Draghi non è caduto perché governava male ma per l'invidia di Conte, per le voglie di Berlusconi… - FL0WERKOOK : a me le ship fanno molta paura e non smetterò mai di dire che non sono normali mi disp ma per me sarà sempre così -