Paura a Napoli | spari contro le abitazioni | colpiti muro | vetrata e porta

(Di venerdì 19 agosto 2022) Torna laa Pianura, quartiere occidentale di, dove nella tarda serata ieri ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco. I fatti in via Torricelli, zona nota alle cronache per essere il fortino del clan Carillo-Perfetto. I carabinieri del nucleo operativo di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

AndreaDeMauro : È paradossale ma fin ora il #Napoli ha fatto un ottimo #calciomercato pur avendo nel breve reso meno competitiva la… - TOSADORIDANIELA : RT @nicolaidileo: Il presidente @PresMoratti dice che il Napoli ora fa paura... Allora noi seminiamo terrore a sto punto ??siamo molto più… - nicolaidileo : Il presidente @PresMoratti dice che il Napoli ora fa paura... Allora noi seminiamo terrore a sto punto ??siamo molto… - MarioCantagall1 : RT @PresMoratti: Il Napoli ora fa paura - antidisfattista : RT @PresMoratti: Il Napoli ora fa paura -

Salernonotizie.it

... non a caso, posti da capolista bloccati in più listini proporzionali, così almeno 'passa la' ... Osvaldo, in Piemonte, Andrea Cangini in Marche ed Emilia - Romagna, Barbara Masini (.... Un violento scontro tra un bus e un mezzo dell'Asìa è avvenuto a Piazza Dante. A raccontare ... Bus contro mezzo dell'Asìa:tra i passeggeri Ad avere la peggio è stato l'autobus che con lo ... Napoli: scontro tra bus Anm e camion Asia a piazza Dante, paura a bordo - Salernonotizie.it Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono intervenuti in Via Torricelli a Pianura. Ad allertare i militari sarebbe stata l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Dif ...Buona la prima per Kim Min-Jae, colosso sudcoreano della difesa del Napoli. Ancora non perfetto, deve abituarsi ad un calcio diverso ...