Pattinaggio artistico: Anna Shcherbakova operata al ginocchio. Intervento riuscito per la russa (Di venerdì 19 agosto 2022) La Campionessa Olimpica di Pattinaggio di figura Anna Shcherbakova si è sottoposta nella giornata di giovedì 18 agosto 2022 a un Intervento chirurgico al ginocchio per risolvere un problema causato da un infortunio rimediato nella scorsa stagione. La notizia, emersa questa settimana, è stata confermata dalla diretta interessata tre giorni fa. “Lo sport professionale è una dedizione completa“, aveva detto la fuoriclasse moscovita nel messaggio che annunciava l’operazione, avvenuta con successo in Germania nelle scorse ore. Una volta terminato l’Intervento la russa si è fatta ritrarre in due foto con le stampelle e una vistosa fasciatura, pronta per cominciare il periodo di fisioterapia. Nulla si sa sulla reale natura del problema. Secondo alcune indiscrezioni, da ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) La Campionessa Olimpica didi figurasi è sottoposta nella giornata di giovedì 18 agosto 2022 a unchirurgico alper risolvere un problema causato da un infortunio rimediato nella scorsa stagione. La notizia, emersa questa settimana, è stata confermata dalla diretta interessata tre giorni fa. “Lo sport professionale è una dedizione completa“, aveva detto la fuoriclasse moscovita nel messaggio che annunciava l’operazione, avvenuta con successo in Germania nelle scorse ore. Una volta terminato l’lasi è fatta ritrarre in due foto con le stampelle e una vistosa fasciatura, pronta per cominciare il periodo di fisioterapia. Nulla si sa sulla reale natura del problema. Secondo alcune indiscrezioni, da ...

mascalzonesbt : Pattinaggio Artistico Internazionale: Kevin Bovara quarto nella finale della Artistic World Cup 2022 a Gottingen -… - IATavigliana : RT @Avigliananews: * Avigliana celebra due giovani campioni * Due risultati tutti aviglianesi in due discipline diverse: il pattinaggio art… - Avigliananews : * Avigliana celebra due giovani campioni * Due risultati tutti aviglianesi in due discipline diverse: il pattinaggi… - Vogel_Lynne2112 : @carbsareforever Ammetto che per la Russia e le sue vittorie (nel nuoto artistico) mi era venuto qualche sospetto p… - rickshady : @CesareAJr @GuidoCrosetto A differenza di (ad esempio) pattinaggio artistico, il calcio non è un’arte. Il cinema è… -