Papa Francesco e l’ipotesi sulle dimissioni: facciamo chiarezza sul mandato pontificio (Di venerdì 19 agosto 2022) Papa Francesco recentemente ha smentito più volte con forza l’ipotesi delle sue dimissioni. Voci che sono state alimentate da letture errate degli eventi dell’agenda Papale, tra il concistoro di fine agosto per la nomina di venti nuovi cardinali con la riflessione sulla nuova costituzione apostolica sulla Curia romana, Praedicate Evangelium, e la visita a L’Aquila con la preghiera sulla tomba di san Celestino V, il Papa che si dimise nel 1294. Se lasciasse il pontificato, però, come ha rivelato lui stesso, Bergoglio non tornerebbe in Argentina: “Sono il vescovo di Roma, in quel caso sarei il vescovo emerito di Roma”. E in questa veste andrebbe a vivere a San Giovanni in Laterano. Francesco ha anche chiarito che è necessario normare la figura del Papa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)recentemente ha smentito più volte con forzadelle sue. Voci che sono state alimentate da letture errate degli eventi dell’agendale, tra il concistoro di fine agosto per la nomina di venti nuovi cardinali con la riflessione sulla nuova costituzione apostolica sulla Curia romana, Praedicate Evangelium, e la visita a L’Aquila con la preghiera sulla tomba di san Celestino V, ilche si dimise nel 1294. Se lasciasse il pontificato, però, come ha rivelato lui stesso, Bergoglio non tornerebbe in Argentina: “Sono il vescovo di Roma, in quel caso sarei il vescovo emerito di Roma”. E in questa veste andrebbe a vivere a San Giovanni in Laterano.ha anche chiarito che è necessario normare la figura del...

