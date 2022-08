Paolo Bonolis e Rosario Fiorello e la gag che fa impazzire i fan: “Il collegamento è stato interrotto”. Il video (Di venerdì 19 agosto 2022) In collegaento con Sky Sport 24, Rosario Fiorello e Paolo Bonolis hanno fatto un divertente siparietto sui disservizi di DAZN. L’emittente televisiva è stata nei giorni scorsi al centro di polemiche per le interruzioni verificatesi durante una partita. Paolo Bonolis e Rosario Fiorello insieme: il video diventa virale La coppia di conduttori ha conquistato tutti anche stavolta. Stiamo parlando di Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, che nelle scorse ore hanno stravolto il web dopo che un video, andato in onda in diretta su Sky Sport il 16 agosto scorso è diventato virale. Intervenuti in collegamento sull’emittente ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 agosto 2022) In collegaento con Sky Sport 24,hanno fatto un divertente siparietto sui disservizi di DAZN. L’emittente televisiva è stata nei giorni scorsi al centro di polemiche per le interruzioni verificatesi durante una partita.insieme: ildiventa virale La coppia di conduttori ha conquitutti anche stavolta. Stiamo parlando di, che nelle scorse ore hanno stravolto il web dopo che un, andato in onda in diretta su Sky Sport il 16 agosto scorso è diventato virale. Intervenuti insull’emittente ...

fanpage : L'esilarante filmato di Paolo Bonolis e Fiorello: i due prendono in giro #Dazn - TvMobale : Paolo Bonolis e Fiorello prendono in giro Dazn e i suoi disservizi | Paolo Bonolis e Fiorello… - CorriereCitta : Disservizi DAZN, Fiorello e Paolo Bonolis ironizzano: il video esilarante è virale - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Durante Sky Sport 24 Paolo Bonolis e Fiorello sono stati protagonisti di un esilarante siparietto su 'Campo aperto calci… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Paolo Bonolis e Fiorello prendono in giro i disservizi di Dazn durante il collegamento con Sky Sport 24 -