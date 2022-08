Nica_Ster : @__Pam__de Milioni di milioni... Stasera me cojoni ???? - __Pam__de : Le stelle sono tante, milioni di milioni... ma stasera non se ne vede nemmeno l'ombra #stellecadenti #ammuzzo -

Agenzia ANSA

Entro la metà dell'anno, il numero di persone in condizioni di estremo bisogno in Kenya, Etiopia e Somalia è salito a 20dice che entro settembre almeno 22di persone potrebbero ...Attualmente, gli aiuti riescono a soddisfare le necessità di diecidi persone, come ha affermato la direttrice delin Afghanistan, Mary - Ellen McGroarty, in una conferenza stampa online ... Pam, 22 milioni di persone a rischio fame in Corno d'Africa Il numero di persone a rischio di fame nel Corno d'Africa è salito a 22 milioni: lo ha affermato il Programma alimentare mondiale (Pam/Wfp) dell'Onu. (ANSA) ...Si vota fino alle 14 del 23 settembre. Si può indicare un'unica preferenza. Si può dichiarare la propria adesione alla corrente astensionista o ai partiti in corsa ...