(Di venerdì 19 agosto 2022) Non si è fermato a prestare i soccorsi. Anzi, dopo aver investito, che si trovavano in viale Vega all’altezza del civico 54 a, ha pensato bene di ingranare la marcia e di fuggire via a tutta velocità. Questo è quello che è successo mercoledì 17 agosto intorno alle 15.30, nell’ennesimo investimento che si sarebbe potuto trasformare in tragedia., rispettivamente di 40 e 7 anni, si trovavano in, vicino Piazza Vega, quando improvvisamente un’auto li ha falciati. E lì ha lasciati lì, senza prestare soccorso. Anzi, a tutta velocità il conducentevettura è fuggito via e a nulla è servito il tentativo di un testimone, che aveva ...

CorriereCitta : Ostia, investe mamma e figlio e fugge: caccia al pirata della strada -

