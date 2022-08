Oroscopo del weekend di Paolo Fox 20 e 21 agosto per tutti i segni | cielo positivo per Cancro | Capricorno mantenga la calma

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 agosto 2022) Ecco l’preparato per ildel 20 e 21daFox con le previsioni segno per segno.Ariete Per i nati nel segno è necessario fare una valutazione accurata di tutto quello che è stato fatto finora nella vita di coppia. Nel campo lavorativo è il momento giusto per rimettersi in gioco.Toro Sabato e domenica sono giorni in cui sarà possibile avere delle buone intuizioni in ambito lavorativo, mentre al contrario saranno dei giorni in cui non ci sarà un buon equilibrio e sarà anche difficile ristabilirlo.Gemelli Attenzione a proteggere l’amore in questo fine settimana, è la cosa più importante per i nati nel segno, che nel lavoro, grazie alla posizione favorevole di Giove, avranno molte possibilità di ...