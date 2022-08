Oroscopo Branko di Venerdì 19 Agosto 2022 | Acquario nervoso

Leggi su zon

(Di venerdì 19 agosto 2022) L’diper oggi,19Ariete La giornata prosegue piuttosto a rallentatore, come se qualcosa vi bloccasse e non riusciste a dare il massimo. Toro Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e vedrete che non rimarrete delusi. Gemelli È il momento di raccogliere i frutti del proprio sacrificio. Si apriranno da qui a settembre orizzonti imprevisti. Cancro Cielo ottimo per i sentimenti. Potete ottenere grandi cose e portare a termine conquiste clamorose. Leone In questo weekend serve assoluta prudenza. Potete fare passi falsi clamorosi. Vergine Avete ritrovato una grande vitalità e tanto entusiasmo, come non vi capitava da tempo. Bilancia Nuovi progetti interessanti prenderanno forma da qui all’autunno. Scorpione Guardatevi intorno e non pensate ...