Nuovo stop allo shopping cinese. La mossa del governo britannico (Di venerdì 19 agosto 2022) Il governo britannico ha deciso di bloccare l’acquisizione di Pulsic, azienda specializzata nella progettazione di circuiti elettronici, da parte di Super Orange HK, una società con sede a Hong Kong. Sarebbe “un rischio per la sicurezza nazionale”, ha spiegato Kwasi Kwarteng, ministro al Business, spiegando la decisione ai sensi del National Security and Investment Act, strumento introdotto a inizio anno di fronte alle crescenti preoccupazioni nel Regno Unito per gli investimenti cinesi in asset strategici. CHE COS’È PULSIC Fondata nel 2000 e con sede a Bristol, nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, Pulsic è presente nel Regno Unito ma anche negli Stati Uniti e in Giappone e progetta software per l’industria dei semiconduttori. L’azienda contribuisce alla “costruzione di circuiti integrati all’avanguardia che potrebbero essere utilizzati sia per scopi civili ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilha deciso di bloccare l’acquisizione di Pulsic, azienda specializzata nella progettazione di circuiti elettronici, da parte di Super Orange HK, una società con sede a Hong Kong. Sarebbe “un rischio per la sicurezza nazionale”, ha spiegato Kwasi Kwarteng, ministro al Business, spiegando la decisione ai sensi del National Security and Investment Act, strumento introdotto a inizio anno di fronte alle crescenti preoccupazioni nel Regno Unito per gli investimenti cinesi in asset strategici. CHE COS’È PULSIC Fondata nel 2000 e con sede a Bristol, nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, Pulsic è presente nel Regno Unito ma anche negli Stati Uniti e in Giappone e progetta software per l’industria dei semiconduttori. L’azienda contribuisce alla “costruzione di circuiti integrati all’avanguardia che potrebbero essere utilizzati sia per scopi civili ...

MarcoBovicelli : #Monza, ecco #Marì: il difensore in arrivo dall’#Arsenal è atterrato ora a Milano, next stop visite mediche e poi f… - junews24com : Paredes Juve, stop alla trattativa: c’è un nuovo scenario - kiamichrini : @LePrelemi @itisnicoleeee Immagino … comunque tranquille , al massimo 3/4 giorni di polemiche e stop appena arriva un nuovo dramma ????? - junews24com : Paredes Juve, stop all'affare: c'è un nuovo scenario - - lalamentela : @S0GNINFUMO Luigi? Tranquilla domani scleri di nuovo senza di me e sei in pace stop -