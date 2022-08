Nuovo flirt per Massimiliano Allegri dopo Ambra Angiolini | con chi è stato ‘pizzicato’

(Di venerdì 19 agosto 2022)Fanpage, anche il settimanale Chi ha ‘beccato’in compagnia della sua presunta nuova fiamma: ecco di chi si tratta. Unamore per l’allenatore della Juventus? Sembrerebbe proprio di sì, visti gli scatti pubblicati dal settimanale Chi che mostranomentre passeggia per le vie di Lugano mano nella mano con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Che fine ha fatto la bella Arianna Gianfelici di Amici? Per lei un nuovo flirt celebre? - #fatto #bella #Arianna… - alfio46855422 : #PRELEMI @GiuliaSalemi93 @GiuliaSalemi93 @pierpaolopretel @pierpaolopretel il nuovo flirt con Riccardo agosto 2022 - alfio46855422 : #PRELEMI il nuovo flirt di @GiuliaSalemi93 con Riccardo agosto 2022 - Novella_2000 : Manuel Bortuzzo avvistato con un'altra famosa tiktoker: nuovo flirt in corso? Tutta la verità - combatsespoir : RT @RegalinoV: Ilary Blasi ha un nuovo flirt? Una fonte vicina sembra confermare -

"Concorrente distratta al Grande Fratello Vip 7", chi è/ Aida Nizar Signorini lancia il... Dopo l'addio ad Angelina Jolie, Brad ha avuto deima nulla di importante. Nel corso di questi ...Amore : in coppia firmerete entrambi unpatto dal contenuto semplice, ovvero ascolto, ... Soli: potrebbe nascere un, non è dato sapere quanto durerà ma è sempre bene vivere l'attimo.Brad Pitt ha una nuova fiamma. L'attore sarebbe stato avvistato a News York mano nella mano mentre usciva da un ristorante in compagnia della ...Dopo il matrimonio con Angelina Jolie, secondo la stampa estera Brad Pitt avrebbe un flirt in corso con una supermodella ...