Nuovi guai per Sanna Marin, nel video choc anche le effusioni in discoteca (Di venerdì 19 agosto 2022) Ancora guai in vista per il premier socialdemocratico della Finlandia Sanna Marin. Dopo il video circolato negli ultimi giorni che la ritraeva scatenarsi durante un party privato tra amici, questa volta l'affare si allarga. Nel nuovo video che circola sui social, si vede Sanna Marin che si dimena in discoteca tra le braccia di uno sconosciuto. Le immagini risalgono allo scorso 6 agosto e sono state girate nel privé di un club di Helsinki. A quanto pare, Sanna Marina era nel pieno delle sue funzioni dal momento che aveva già cancellato una vacanza e non aveva passato i poteri al ministro della Difesa. Secondo i tabloid finlandesi, Sanna Marin avrebbe ballato almeno con "tre uomini ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) Ancorain vista per il premier socialdemocratico della Finlandia. Dopo ilcircolato negli ultimi giorni che la ritraeva scatenarsi durante un party privato tra amici, questa volta l'affare si allarga. Nel nuovoche circola sui social, si vedeche si dimena intra le braccia di uno sconosciuto. Le immagini risalgono allo scorso 6 agosto e sono state girate nel privé di un club di Helsinki. A quanto pare,a era nel pieno delle sue funzioni dal momento che aveva già cancellato una vacanza e non aveva passato i poteri al ministro della Difesa. Secondo i tabloid finlandesi,avrebbe ballato almeno con "tre uomini ...

