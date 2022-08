Nuoto, Europei Roma 2022: tutti i risultati di venerdì 19 agosto (Di venerdì 19 agosto 2022) Tutto pronto per la nona giornata degli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche: ecco i risultati di oggi, venerdì 19 agosto. Rinviato ulteriormente il programma del Nuoto in acque libere, i fari sono tutti puntati sui tuffi e l’high diving, che assegnerà le prime medaglie nella gara femminile. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI risultati venerdì 19 agosto 10.00-12.00 TUFFI Preliminari trampolino 3m donne 15.30-18.00 TUFFI 15.30 Finale sincro piattaforma 10m uomini 16.45 Finale trampolino 3m ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Tutto pronto per la nona giornata deglididelle discipline acquatiche: ecco idi oggi,19. Rinviato ulteriormente il programma delin acque libere, i fari sonopuntati sui tuffi e l’high diving, che assegnerà le prime medaglie nella gara femminile. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL MONTEPREMI1910.00-12.00 TUFFI Preliminari trampolino 3m donne 15.30-18.00 TUFFI 15.30 Finale sincro piattaforma 10m uomini 16.45 Finale trampolino 3m ...

Coninews : Con l'oro della 4x100 misti maschile sono 35 le medaglie italiane del nuoto in vasca agli Europei di #Roma2022. Che… - Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ultimo oro??di giornata per l'Italia ???? con la staffetta 4x100 misti uomin… - alextua72 : @TheoHernandez Ma non sei agli Europei di nuoto? C'è la gara dei TUFFI e dovresti vincere facile... - RaiSport : Europei di nuoto Roma 2022 e Campionati Europei di Monaco: tutte le gare in diretta venerdì #19agosto su @RaiDue,… -