Non si placa il maltempo in Italia centrosettentrionale: a Bologna, si registrano allagamenti e treni in ritardo fino a 150 minuti. Coltivazioni distrutte a Firenze (Di venerdì 19 agosto 2022) Il maltempo in Italia centrosettentrionale non si placa: a Bologna, sono stati segnalati allagamenti e treni in ritardo fino a 150 minuti. Forti grandinate sono state denunciate sui social a Rimini. A Firenze, invece, i nubifragi hanno distrutto vigneti e uliveti. maltempo in Italia centrosettentrionale: a Bologna, treni in ritardo fino a 150 minuti Non si ferma il maltempo in Italia centrosettentrionale. A partire dalla giornata di giovedì 18 agosto, violenti nubifragi si sono concentrati sulle regioni del Centro e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Ilinnon si: a, sono stati segnalatiina 150. Forti grandinate sono state denunciate sui social a Rimini. A, invece, i nubifragi hanno distrutto vigneti e uliveti.in: aina 150Non si ferma ilin. A partire dalla giornata di giovedì 18 agosto, violenti nubifragi si sono concentrati sulle regioni del Centro e ...

MariaAversano1 : RT @LaNotiziaTweet: Non si placa il maltempo in Italia centrosettentrionale: a Bologna, si registrano allagamenti e treni in ritardo fino a… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Non si placa il maltempo in Italia centrosettentrionale: a Bologna, si registrano allagamenti e treni in ritardo fino a… - Roberto02248702 : RT @LaNotiziaTweet: Non si placa il maltempo in Italia centrosettentrionale: a Bologna, si registrano allagamenti e treni in ritardo fino a… - stregattami : Io sono il fuoco che brucia la tua pelle. Sono l’acqua che placa la tua sete. Il castello,la torre,io sono, la spad… - Ade9515 : RT @agambella: #Finlandia Sanna Marin si difende in una conferenza stampa con i giornalisti finlandesi ma la polemica politica interna non… -