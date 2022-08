"Non li vedo". Tre parole per demolire Enrico Letta: una Maria Giovanna Maglie brutale | Video (Di venerdì 19 agosto 2022) "I tipi russi come Medvedev fanno il loro sporco lavoro". Maria Giovanna Maglie, ospite di Veronica Gentili in collegamento con Controcorrente su Rete 4 commenta le "ingerenze" del Cremlino sul voto italiano, con l'ex premier ed ex presidente Medvedev che hanno invitato gli elettori a punire "i partiti stupidi". Un messaggio sibillino che a sinistra hanno inteso come una chiamata alle armi pro-Salvini. Siamo dalle parti della strumentalizzazione più spinta, un modo per inquinare ancora di più una campagna elettorale assai "sporca", a partire dal leit motiv di "Giorgia Meloni fascista". Ma la Maglie richiama tutti all'ordine. "Medvedev è un falco dell'amministrazione Putin, fa un po' disinformatia e un po' la butta in caciara". Alla Gentili, che chiede se il braccio destro di Putin abbia messo il dito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) "I tipi russi come Medvedev fanno il loro sporco lavoro"., ospite di Veronica Gentili in collegamento con Controcorrente su Rete 4 commenta le "ingerenze" del Cremlino sul voto italiano, con l'ex premier ed ex presidente Medvedev che hanno invitato gli elettori a punire "i partiti stupidi". Un messaggio sibillino che a sinistra hanno inteso come una chiamata alle armi pro-Salvini. Siamo dalle parti della strumentalizzazione più spinta, un modo per inquinare ancora di più una campagna elettorale assai "sporca", a partire dal leit motiv di "Giorgia Meloni fascista". Ma larichiama tutti all'ordine. "Medvedev è un falco dell'amministrazione Putin, fa un po' disinformatia e un po' la butta in caciara". Alla Gentili, che chiede se il braccio destro di Putin abbia messo il dito ...

